Decreto Ponte: M5s, subito sfilza di emendamenti bocciati

- "A prescindere dai rilievi e dalle opinioni sull'opera ponte sullo Stretto in sé, riteniamo che il governo e la maggioranza siano partiti decisamente con il piede sbagliato nell'affrontare l'iter del decreto. Tutti gli emendamenti presentati allo stato attuale sono stati respinti al mittente, tra cui il nostro che prevedeva un coinvolgimento fattivo dei comuni di Messina e Villa San Giovanni nella società "Stretto di Messina Spa". Riteniamo che a questi Comuni vada data la possibilità di avere interlocuzioni più costanti e trasparenti con il governo per poter programmare e approntare i rispettivi piani urbanistici e di sviluppo territoriale e ambientale, al di là che il Progetto del Ponte venga portato avanti o meno. Come al solito, quando c'è da 'stringere' su un dossier dal governo vediamo tanta demagogia e zero serietà. Un'opera del genere, ammesso che sia davvero ciò che davvero serve a questi territori, non è un giochino, ma a leggere il provvedimento del governo sembra che per Salvini lo sia". Lo affermano, in una nota, i deputati del Movimento cinque stelle Ilaria Fontana e Antonino Iaria, capigruppo del M5s rispettivamente in commissione Infrastrutture-Ambiente e Trasporti. (Com)