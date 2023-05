Balneari: Bergamini (FI), urge tavolo interministeriale con categorie e accelerare su mappatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Concordo con quanto espresso da Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari Italia Confindustria, a margine dell'incontro dell'altro ieri in Versilia a cui ho partecipato insieme al vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri e ad un'ampia delegazione di imprenditori del settore balneare: occorre convocare il Tavolo interministeriale previsto a norma di legge dal Parlamento e che coinvolga i rappresentanti delle aziende balneari". Lo sottolinea in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia e vicepresidente Ppe al Consiglio d'Europa. Il Tavolo "è la conditio sine qua non per dare attuazione anche alla mappatura che, in risposta alla sentenza europea, sarà necessaria a verificare lo status quo delle spiagge in Italia e a verificare che nel nostro Paese non rappresentano una risorsa scarsa. Verificata questa condizione, non sussisterebbero più direttive europee da applicare al settore o gare da indire e si chiuderebbe una vicenda che tutt'oggi sta bloccando gli investimenti delle imprese balneari. Noi di Forza Italia, da sempre attenti alle esigenze di questo importantissimo settore per l'Italia, auspichiamo che ciò avvenga il prima possibile", conclude.(Rin)