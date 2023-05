India: Sharad Pawar annuncia dimissioni da presidente del Partito del Congresso nazionalista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Sharad Pawar ha annunciato che intende dimettersi da presidente del Partito del Congresso nazionalista (Ncp), ma non ha escluso un ripensamento nei prossimi giorni. Il leader, 83 anni, siede attualmente al Consiglio degli Stati, la camera alta del parlamento federale, e in ogni caso ha detto di non voler lasciare la vita politica. Se non ritirerà le dimissioni, dovrebbe essere formato un comitato che decida in merito al processo di successione. Il Partito del Congresso nazionalista è nato nel 1999 per iniziativa dello stesso Pawar e di altri due esponenti del Congresso nazionale indiano (Inc), Purno Agitok Sangma e Tariq Anwar, che erano stati espulsi dopo aver contestato l’allora leader Sonia Gandhi per le sue origini straniere. Dalla sua fondazione Pawar è sempre stato al vertice dell’Ncp. Da esponente del Congresso Pawar è stato ministro della Difesa sotto il governo di Narsimha Rao, e dell’Agricoltura con Manmahon Singh. È stato anche tre volte capo del governo dello Stato del Maharastra tra il 1978 e il 1995.(Inn)