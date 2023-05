Russia-Ucraina: arrestati tre sospettati di attentato a funzionario ministero Interno russo a Melitopol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell'ordine russe hanno arrestato tre persone sospettate di aver compiuto l'attentato contro il vice capo del dipartimento regionale del ministero dell'Interno russo a Melitopol. Come ha riferito l'ufficio stampa del Servizio federale per la sicurezza russo, sono stati detenuti due cittadini russi e uno ucraino. L'organismo ha anche precisato che il funzionario del ministero dell'Interno russo è morto a seguito delle lesioni riportate dall'esplosione, che sarebbe stata organizzata dagli uomini arrestati. Le forze di sicurezza russe hanno rinvenuto i componenti per la fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati, armi automatiche e uniformi delle Forze armate dell'Ucraina in un deposito organizzato dai detenuti. (Rum)