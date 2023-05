Fisco: Turco-Fenu (M5s), c’è buco su extraprofitti, governo li tassi come si deve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In audizione sulla delega fiscale, “il viceministro Leo ha ammesso candidamente che non c'è nessun buco sul Superbonus, smentendo il suo presidente del Consiglio e il suo ministro dell'economia, e che semmai c'è un buco di 8 miliardi di minore gettito dal contributo sugli extraprofitti”. Lo comunicano in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5s, ed Emiliano Fenu, capogruppo M5s in commissione Finanze della Camera. “Ora, visto che il governo ha lamentato, anche giustamente, una non corretta scrittura di questo contributo sugli extraprofitti energetici da parte del governo Draghi, e visto che ha riscritto la stessa norma cambiando il calcolo della base imponibile, forse dovrebbe impiegare un po' più del suo tempo per far funzionare la nuova versione del suddetto contributo”, sottolineano Turco e Fenu, che aggiungono: “In più chiediamo per l'ennesima volta al governo di estendere la tassazione degli extraprofitti ad altri settori, prevedendo un meccanismo strutturale legato all'emergenza come proposto dal M5s nella sua proposta di delega fiscale, e di prevedere una tassazione degli extraprofitti bancari, come scritto in una pdl depositata dal M5s alla Camera e come abbiamo provato a fare sempre alla Camera con vari emendamenti al dl bollette. Invece di fissare nel Def l'obiettivo della 'moderazione salariale' per evitare, a dire di Giorgetti, un'inesistente spirale prezzi-salari, quando ormai sempre più osservatori ed economisti parlano semmai di spirale prezzi-profitti, l'esecutivo trovi una volta tanto gli attributi per tassare davvero gli extraprofitti che stanno arricchendo alcuni settori economici". (Rin)