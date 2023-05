Covid: assessore Sanitá Veneto, ordinanza su mascherina è passo verso normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ordinanza ministeriale sulle mascherine porta con sé un altro passo verso la normalità". Lo ha dichiarato Manuela Lanzarin, assessore regionale al Sanità e Politiche Sociali. "Il Veneto - ha spiegato - la adotterà con alcune prescrizioni ulteriori, almeno per un mese. Ma, guardando anche al futuro, è bene che la memoria della pandemia non diventi un semplice ricordo: alcune buone prassi devono restare parte della cultura del rispetto e della prevenzione". Lanzarin ha poi commentato: "Accolgo quindi con favore le nuove e meno vincolanti prescrizioni sul tema, ma raccomando nel contempo che l'uso volontario e consapevole della mascherina possa diventare consuetudine per proteggere le persone anziane o chi è in cura. Un piccolo gesto dal significato importante: spero possa divenire prassi al dì là di ogni normativa". L'assessore alla sanità del Veneto ha poi spiegato come in regione, fino al 31 maggio, "abbiamo reputato di mantenere in vigore l'obbligo di utilizzo della mascherina in tutti i locali interni delle strutture sanitarie ed ospedaliere, anche se non adibiti espressamente all'attività sanitaria e assistenziale, ed anche nelle strutture socio-assistenziali anche non residenziali, limitatamente agli operatori". (Rev)