Speciale infrastrutture: Meleo (M5s) a Gualtieri, funivia è stata anche finanziata, problematiche solo politiche

22 luglio 2021

- Al sindaco Gualtieri, che "ha definito 'problematica' la funivia voluta dalla Giunta Raggi, rispondiamo che il nostro progetto non presentava alcun tipo di criticità. Se così non fosse, la funivia non avrebbe ricevuto tutti i pareri tecnici utili alla sua partenza, e non sarebbe arrivata a ottenere la validazione e persino il finanziamento del Ministero delle Infrastrutture". Così in una nota Linda Meleo, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Assemblea capitolina. "Non solo, si tratta di una struttura assolutamente sostenibile e poco impattante anche per quanto riguarda il consumo di suolo. Altrettanto non si può dire del people mover proposto dall'assessore Patanè, che invece sarebbe parzialmente interrato e implicherebbe molte difficoltà di realizzazione, incluse quelle legate al possibile ritrovamento di reperti archeologici. Di 'problematico' per Gualtieri - continua Meleo - c'è solo che la funivia Battistini-Casalotti è fortemente associata alla sindacatura Raggi, e tanto sembra bastare per fargli cassare completamente il progetto. Una scelta esclusivamente politica, che mette in secondo piano le reali necessità dei cittadini". (Com)