Speciale infrastrutture: Salvini, bene che ChatGpt sia di nuovo accessibile in Italia

23 luglio 2021

- Bene che ChatGpt sia finalmente di nuovo accessibile in Italia, si è perso già abbastanza tempo. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. “Ho fin dall’inizio ritenuto il provvedimento del Garante eccessivo e in qualche modo punitivo per lo strumento più popolare, a fronte di un panorama ampio e in continua evoluzione di servizi di intelligenza artificiale che non hanno subito analoghe decisioni”, sottolinea Salvini, che aggiunge: “Al Senato la Lega sta seguendo con un proprio relatore un’indagine conoscitiva sulla IA, in particolare di tipo generativo, per garantire che l’industria italiana, le start-up e il Paese intero non perdano opportunità di sviluppo e crescita in un momento di grande fervore e accelerazione dei processi”. (Rin)