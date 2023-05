© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Germania deve migliorare la propria competitività al fine di creare le condizioni per la crescita. Ciò vale anche per l'Ue. È quanto afferma il ministro delle Finanze tedesco, in un messaggio su Twitter. Secondo il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp), l'Unione europea ha quindi “bisogno di norme di bilancio chiare, affidabili e vincolanti che vengano anche applicate”. (Geb)