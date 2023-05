Fisco: Leo, Iri anche per le imprese minori sia persone fisiche che società di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imposta sul reddito d'impresa (Iri) "anche per le piccole imprese che siano persone fisiche o società do persone”. Lo ha detto il viceministro dell’Economia e delle finanze, Maurizio Leo, durante l’audizione sulla riforma fiscale davanti alle commissioni riunite Finanze di Camera e Senato. Leo ha specificato che si vuole introdurre “un meccanismo analogo a quello delle società di capitali dove abbiamo un imposta proporzionale del 24 per cento, lo faremo anche per le imprese minori perché parliamo sempre di realtà imprenditoriali”. “Lavoreremo anche - ha concluso viceministro dell’Economia e delle finanze - a una stabilizzazione della rivalutazione dei redditi diversi come quello da terreni o da partecipazioni in altre società”. (Rin)