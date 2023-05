Piemonte: Intesa-Sanpaolo, attesa frenata da parte delle imprese con inflazione e rialzo dei tassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un 2022 positivo nel 2023 per le imprese Piemontesi è attesa una frenata causata dall'inflazione e dal rialzo dei tassi. Lo ha recono noto la Direzione studi e ricerche di Intesa-Sanpaolo che ha interpellato un campione di 130 gestori di aziende retail per capire il trend e gli scenari regionali delle attività imprenditoriali del territorio. Nonostante questo le imprese si stanno dimostrando resilienti con attese positive in particolare per le imprese artigiane, eristiche e per il settore delle costruzioni. (Rpi)