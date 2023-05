Decreto Lavoro: bozza, 500 euro se contratto termina dopo 24 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai lavoratori con contratto a tempo determinato della durata di 24 mesi “sottoscritto successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, con l’eccezione delle attività stagionali, è corrisposto un importo una tantum a titolo di welfare di 500 euro, se al termine della durata il contratto di lavoro non è trasformato a tempo indeterminato”. È quanto emerge dall’ultima bozza del decreto lavoro, approvato ieri in Consiglio dei ministri. “L’importo è ridotto in caso di contratto di durata inferiore a 24 mesi e non è dovuto per i contratti di durata inferiore a 12 mesi”, si legge nella bozza. (Rin)