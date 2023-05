Russia: Cremlino, Usa non sono in grado di sapere nulla delle nostre perdite in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non possono conoscere le perdite della Russia nell'operazione speciale in Ucraina e danno cifre a caso. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. In conferenza stampa il portavoce ha commentato i dati presentati dal portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, John Kirby, secondo cui più di 100 mila militari russi sono stati uccisi o gravemente feriti nel corso dell'operazione. "Nominando cifre a caso, Washington non ha l'opportunità di dare dati corretti, non li hanno. È necessario concentrarsi solo su quelle cifre che sono pubblicate in modo tempestivo dal ministero della Difesa russo", ha detto Peskov, rispondendo ad una domanda in merito. (Rum)