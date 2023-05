Speciale energia: Germania, Scholz frena su prezzi agevolati per l'elettricità a uso industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, frena sulla possibilità di introdurre in Germania prezzi agevolati per l'elettricità a uso industriale. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il capo del governo federale ha affermato che la priorità deve essere produrre energia elettrica più economica e “portarla dove serve”. In particolare, Scholz ha dichiarato: “Come economia, non saremo in grado di sovvenzionare tutto ciò che avviene nella normale attività economica nel lungo periodo. Non dovremmo nemmeno abituarci a questo”. Una tale politica, ha quindi avvertito il cancelliere, “non andrà a finire bene”. Pertanto, come nota “Handelsblatt”, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) non vuole fare promesse sul tema dei prezzi dell'elettricità a uso industriale, ma “tutt'al più guardare dove bisogna apportare degli aggiustamenti”. Sulla questione il governo federale è diviso. La proposta di sovvenzionare il costo dell'energia elettrica utilizzata dalle industrie è stata avanzata dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima, Robert Habeck, che ha annunciato la presentazione di un progetto in materia. L'esponente dei Verdi ha ottenuto il sostegno del proprio partito e di settori della Spd che, preoccupati dalla concorrenza internazionale e dal rischio di delocalizzazione delle imprese a fronte dall'elevato costo dell'elettricità in Germania, propongono l'introduzione di un prezzo agevolato per l'industria da cinque a sette centesimi per chilowattora dal primo gennaio 2024. Il ministro delle Finanze, il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) Christian Lindner è contrario. In materia di economia ed energia, Scholz appare nuovamente più vicino a Lindner che ad Habeck. (Geb)