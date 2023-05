Speciale energia: due ostacoli alla ripresa delle esportazioni di petrolio dal Kurdistan iracheno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malgrado gli annunci del ministro del Petrolio dell’Iraq, Hayan Abd al Ghani, sulla ripresa a breve delle esportazioni di petrolio dalla Regione autonoma del Kurdistan iracheno attraverso il porto turco di Ceyhan, l’attuazione dell’accordo, secondo gli esperti, incontra ad oggi due ostacoli. Lo ha riferito il sito web di informazione “Attaqa”, precisando che le complicazioni derivano dall’assenza di una normativa che regoli in modo soddisfacente i rapporti tra Baghdad e Ankara. Secondo l’esperto iracheno del settore petrolifero, Nabil al Marsoumi, la Turchia ha imposto all’Iraq due condizioni, che rappresentano altrettanti ostacoli all’attuazione dell’accordo. La prima è che sia la Regione autonoma del Kurdistan iracheno a pagare la multa imposta dalla Corte internazionale di arbitrato di Parigi alla Turchia, per via delle perdite che Ankara subirà dall’acquistare petrolio da Baghdad, anziché direttamente da Erbil. La seconda, invece, è che Ankara possa continuare a importare petrolio agli stessi prezzi previsti dall’accordo con Erbil, che avrebbe la durata di 50 anni. Secondo Amjad Sabah, professore di economia petrolifera all’università di Bassora, invece, le radici della crisi risalgono al 2003, ossia a quando, dopo il crollo del regime di Saddam Hussein, è stata varata la nuova costituzione irachena, che ha istituito la Regione autonoma del Kurdistan, accordandole una sorta di indipendenza parziale dal governo federale di Baghdad. (Irb)