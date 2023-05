Speciale energia: Sudan, comandante Rsf ad “Al Sharq al Awsat”, nessuna paura di ingerenze straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di supporto rapido (Rsf) reclamano il controllo della quasi totalità delle tre aree principali della capitale del Sudan, Khartoum, negando la possibilità di ingerenze straniere nelle questioni interne al Paese. Lo ha dichiarato il comandante delle Rsf, il generale Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo, al quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”. Hemeti ha inoltre precisato che le Rsf stanno lavorando in stretta collaborazione con i cittadini sudanesi per ripristinare l’erogazione regolare di acqua ed energia elettrica e per riavviare i servizi essenziali. Il comandante delle Rsf ha poi espresso il suo rammarico per la deteriorazione delle condizioni umanitarie della popolazione del Sudan, considerandola “una grave responsabilità, che pesa su chi ha scatenato la guerra”. Pertanto, a proposito dell’accordo per la tregua umanitaria, Hemeti ha spiegato che l’obiettivo è “alleviare le sofferenze del popolo”, ringraziando l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti per il loro impegno per porre fine agli scontri. Il generale ha quindi smentito le informazioni su azioni indisciplinate di violenza compiute dalle Rsf ai danni di civili e diplomatici, che ha definito parte della propaganda della controparte, ossia le Forze armate, “per screditare le nostre forze agli occhi dell’opinione pubblica locale e internazionale”. Le Rsf, ha affermato, si impegnano a garantire la sicurezza e la stabilità del Sudan” e “si adoperano per riportare in vigore l’accordo quadro” siglato lo scorso dicembre. (Res)