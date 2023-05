Speciale energia: Marocco, i sindacati chiedono al governo di limitare l’inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, la Banca mondiale prevede che i tassi di povertà in Marocco aumenteranno nei prossimi anni, a causa degli shock climatici, considerando che le aree rurali saranno le più esposte alla povertà, "soprattutto perché sono più vulnerabili agli shock climatici e alla disuguaglianza". È quanto emerso da un rapporto Poverty and Equality Summary, in cui si afferma che "dopo il forte aumento dei tassi di povertà nel 2020, le condizioni di vita hanno iniziato a tornare gradualmente alla normalità nel 2021 grazie al miglioramento dell'andamento del mercato del lavoro e all'eccezionale anno agricolo. La grave siccità che ha colpito la produzione locale e le entrate degli agricoltori, insieme all'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia causato dal conflitto in Ucraina, ha portato nel 2022 a un deterioramento delle condizioni di vita e della sicurezza alimentare". (Mar)