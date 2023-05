Imprese: Spohr (Lufthansa), sulla buona strada per ingresso in Ita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui tra Lufthansa e il governo per l’ingresso del gruppo in Ita Airways e la sua acquisizione sono “sulla buona strada”. È quanto afferma l’amministratore delegato del gruppo che fa capo all’omonima compagnia di bandiera tedesca, Carstej Spohr. Come riferisce il sito web “finanzen.net”, questa dimostrazione di ottimismo è contenuta nel testo del discorso che l’Ad pronuncerà all’assemblea generale degli azionisti di Lufthansa, in programma per il 9 maggio. Spohr aggiunge che, dopo gli Stati Uniti, l’Italia è il più grande mercato estero per la sua azienda. L’Ad evidenzia poi di vedere “buone prospettive” per il successore di Alitalia come parte di Lufthansa. Allo stesso tempo, la compagnia dell’airone “diventerà ancora più internazionale” con l’acquisizione di Ita Airways. Secondo Spohr, questa operazione è necessaria “nella competizione globale”. Una “dipendenza troppo unilaterale da un quadro normativo molto restrittivo o da un solo mercato del lavoro” rischia, infatti, di far “rimanere indietro” Lufthansa “a livello mondiale”. Spohr sottolinea quindi che Ita Airways non deve essere confusa con Alitalia. Come nota “finanzen.net”, la società fondata nel 2020 è posizionata in maniera molto efficiente, con 70 aerei a Roma e Milano e 3.900 dipendenti. (Geb)