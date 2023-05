Sanità: Majorino, in Lombardia manca politica regionale forte e volontà di riorganizzare il sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assessore Bertolaso ha parlato di anarchia nel sistema sanitario lombardo e io sono molto d'accordo con lui: manca una politica regionale forte e anche una volontà di riorganizzare il sistema". Così il capogruppo del Pd nel consiglio regionale della Lombardia, Pierfrancesco Majorino, replica alle parole dell'assessore al welfare Guido Bertolaso e, al contempo, commenta la bocciatura della prima delle mozioni discusse nella seduta di oggi, a prima firma del dem Carlo Borghetti, contenente proprio spunti e impulsi su come riformare il sistema sanitario lombardo. "La cosa che mi preoccupa di più – ha detto poi Majorino - è vedere che non c'è un piano riguardante le case di comunità. Oggi siamo circa a metà degli interventi ipotizzati o programmati, rischiamo di perdere la grande occasione veloci a narrare per propria responsabilità. non c'è alcun tipo di organizzazione territorio sulle future case di comunità, non si affronta in maniera strutturale il problema del personale anzi si dà tutta la responsabilità a Roma. Siamo davvero in una situazione preoccupante con una regione che si gira dall'altra parte". "Credo che siamo davanti al fatto che la maggioranza non vuole mettere mano alla riorganizzazione del sistema sociosanitario – ha concluso il capogruppo dem -, un sistema che ha garantito una privatizzazione selvaggia in questi anni al di fuori delle regole. Di mezzo ci sono i cittadini lombardi e un diritto alla salute che non è sempre garantito". "La nostra mozione era di indirizzo – ha evidenziato invece Borghetti -. Stupisce che non si voglia pianificare dei tempi, degli obiettivi, dei tempi e delle risorse per risolvere dei problemi che sono emergenze vere sulla carenza di medici e sulle liste d'attesa. Noi abbiamo chiesto di fare dei piani, dire che ne parliamo in commissione è stata una porta in faccia alla minoranza e al ruolo del Consiglio da parte della nuova giunta, invece proseguono in continuità con quanto fatto negli anni precedenti: la giunta decide, naviga a vista, e il Consiglio non batte colpo, senza prendersi la responsabilità di una discussione. È molto deludente questo inizio di legislatura". "Manca un piano socio sanitario che è scaduto: noi non abbiamo un indirizzo né un'indicazione di marcia da nove anni", ha infine concluso Borghetti. (Rem)