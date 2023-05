Decreto Lavoro: bozza, cassa integrazione per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare “situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell'azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale, un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti”. È quanto emerge dall’ultima bozza del decreto Lavoro, approvato ieri in Consiglio dei ministri. (Rin)