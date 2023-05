Sardegna: Coldiretti, specialisti in urologia ginecologica nei mercati di Campagna Amica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coldiretti Donne Impresa Sardegna e i mercati di Campagna Amica di tutta l'isola si uniscono all’Associazione italiana di Urologia ginecologica e del Pavimento Pelvico per le giornate dedicate “Salute della donna e del Pavimento pelvico”. Da domani, 3 maggio e per quattro giorni, in tutti i mercati Campagna Amica saranno presenti gli specialisti dell’associazione per sensibilizzare il grande pubblico sulle patologie della sfera urogenitale femminile e per parlare di prevenzione, fondamentale per la cura delle malattie del pavimento pelvico femminile. Le giornate si svolgeranno in collaborazione anche con la Federazione nazionale degli ordini della professione di Ostetricia. Si parte da Iglesias domani (area parcheggio angolo via Pacinotti-Ferraris) per replicare il giorno dopo (4 maggio) ai mercati Campagna Amica di Cagliari (Piazza Paolo VI-Piazza dei Centomila), Oristano (Piazzale S.Martino - pressi Ospedale) e Alghero (Piazza Sant’Agostino). Il 6 maggio, invece, l’appuntamento si sposta a Nuoro (Mercato coperto EXME' - Piazza Mameli) e a Sassari (Emiciclo Garibaldi). Tutte le giornate apriranno alle ore 8.30 sino alle 12.30. (segue) (Rsc)