Sardegna: Coldiretti, specialisti in urologia ginecologica nei mercati di Campagna Amica (2)

- “Dopo gli anni difficili della pandemia, dove le visite mediche, specie quelle diagnostiche e di prevenzione, si sono fortemente ridotte, questa iniziativa rappresenta una grande opportunità per ripartire - commenta Elisabetta Secci, responsabile Coldiretti Donne Impresa Sardegna - è importante ospitare questo evento nei nostri mercati, che sono una grande comunità fatta di persone e soprattutto di donne, per veicolare tutte le informazioni utili nella lotta a queste patologie”. Per Maria Gina Ledda, segretaria regionale di Coldiretti Donne Impresa, inoltre “fare prevenzione è fondamentale per evitare l’insorgere di molte malattie che colpiscono la donna e uno dei modi migliori è quello di adottare corretti stili di vita, a partire da una sana alimentazione - sottolinea - ecco perché è giusto lanciare questi messaggi a partire dai mercati di Campagna Amica, luoghi ideali per trovare prodotti sani e genuini della nostra terra”. (Rsc)