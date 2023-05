Speciale energia: Eurostat, inflazione in leggero aumento nell’eurozona ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione annuale nell’eurozona dovrebbe attestarsi al 7 per cento nell'aprile 2023, in aumento rispetto al 6,9 per cento di marzo. Lo ha riferito una stima di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Per quanto riguarda le principali componenti dell'inflazione dell'area dell'euro, si stima che i prodotti alimentari, alcolici e tabacco abbiano ad aprile il tasso annuo più alto (13,6 per cento, rispetto al 15,5 per cento di marzo), seguiti dai beni industriali non energetici (6,2 per cento, rispetto al 6,6 per cento di marzo), dai servizi (5,2 per cento, rispetto al 5,1 per cento di marzo) e dall'energia (2,5 per cento, rispetto allo 0,9 per cento di marzo). Per quanto riguarda gli Stati dell’eurozona, Eurostat stima per l'Italia un aumento dell'inflazione all'8,8 per cento, contro l'8,1 per cento di marzo. Sono stimati incrementi anche per la Francia (6,9 per cento rispetto al 6,7 per cento di marzo), e la Spagna (3,8 per cento rispetto al 3,1 per cento). Per la Germania si prevede un calo al 7,8 per cento, dopo il 7,6 per cento fatto registrare a marzo. I Paesi con l'inflazione più alta sono Lettonia (15 per cento), Slovacchia (14 per cento), Lituania (13,3 per cento) ed Estonia (13,2 per cento). Lussemburgo ha il valore più basso, con una stima al 2,7 per cento. (Beb)