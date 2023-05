Speciale energia: Enel X e Ferrari insieme per la nascita della prima comunità energetica industriale in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova collaborazione virtuosa tra Enel X, società di Enel dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative di efficienza energetica e Ferrari, uno dei marchi leader nel settore del lusso a livello mondiale. Le due aziende annunciano la realizzazione della prima Comunità Energetica Rinnovabile in ambito Industriale d’Italia, un sistema all’avanguardia che creerà valore sul territorio e accelererà ulteriormente la penetrazione delle energie rinnovabili nel Paese. La Comunità Energetica Rinnovabile al servizio dei Comuni di Fiorano e Maranello sarà interamente alimentata da un impianto fotovoltaico con una potenza di circa 1MW, che verrà realizzato da Enel X utilizzando un terreno di circa 10mila mq di Ferrari adiacente all’Autodromo di Fiorano Modenese. I lavori per la costruzione dell’impianto termineranno entro dicembre 2023. Caratteristica fondamentale della nuova Cer è la possibilità di essere “scalata” su ulteriori superfici individuate da Enel X o indicate da Ferrari, che incrementeranno l’energia prodotta a disposizione dei componenti della comunità. “Siamo entusiasti di consolidare la collaborazione vincente con Ferrari che non solo è un’eccellenza italiana unica nel Mondo, ma anche un brand che come noi sposa a pieno i valori di innovazione e sostenibilità” ha dichiarato Francesco Venturini, Responsabile di Enel X “Oggi lanciamo la prima Comunità Energetica Rinnovabile Industriale del Paese interamente alimentata da un impianto fotovoltaico che realizzeremo per Ferrari; un progetto con grande potenziale insieme a un partner di assoluta importanza che ha scelto ancora una volta Enel X per creare valore sul territorio in termini economici e ambientali. Le Comunità Energetiche sono degli acceleratori della transizione energetica e siamo convinti che questo primo esempio possa fare da apripista ad altri replicabili in tutta Italia” (Com)