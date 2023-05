Russia-Ucraina: attentato contro funzionario del ministero Interno russo a Melitopol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice capo del dipartimento regionale del ministero dell'Interno russo è stato ferito in un'esplosione a Melitopol. Lo ha riferito su Telegram l'ufficio stampa del Comitato investigativo russo. Si precisa che l'ordigno esplosivo improvvisato è stato posto vicino ad un edificio residenziale. La bomba è esplosa quando il funzionario ha aperto i cancelli mentre si dirigeva verso il lavoro. Di conseguenza, l'uomo è stato ricoverato in ospedale. Sono in corso le indagini per identificare le persone coinvolte nel crimine. (Rum)