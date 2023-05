Milano: torna la Civil Week per la quinta edizione a sostegno delle organizzazioni del Terzo settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini dalla parte di persone, territorio e ambiente”: il direttore di Corriere della Sera Luciano Fontana dialogherà con il cardinal Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. A seguire un monologo dell’attore Giacomo Poretti e le performance dell’artista Gianni Ferrario e di Raymond Bahati con il suo coro interculturale Elikya. “CAPIRE” - Corriere della Sera, con Buone Notizie, propone una maratona di incontri, laboratori, feste, musica, attività ricreative e culturali, disponibili anche in streaming sul sito del Corriere, sulle tante declinazioni del Mi prendo cura, raccontando e valorizzando chi già si spende per il bene comune, lavorando per i fragili, i detenuti, il quartiere, l’ambiente, i giovani, la salute, l’educazione. “VIVERE” – Oltre 460 appuntamenti, organizzati da 715 organizzazioni no profit in 71 comuni della città metropolitana di Milano, consentiranno di toccare con mano la cura che queste realtà mettono nelle loro attività quotidiane. Otto le categorie di eventi proposti nel ricco programma, curato da CSV Milano con i tre Forum del Terzo settore e le tre Fondazioni di Comunità della città metropolitana di Milano: tra cultura; filantropia e promozione del volontariato; istruzione, ricerca; socialità e ricreazione; sport; tutela dei diritti; assistenza sociale ed empowerment; ambiente e innovazione. (Com)