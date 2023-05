Israele: Commissione Ue, chiediamo indagine indipendente su morte detenuto Khader Adnan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue chiede a Israele un'indagine indipendente per far luce sulla morte del detenuto palestinese Khader Adnan in un carcere israeliano. A riferirlo è Peter Stano, portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "Prendiamo atto della morte di Adnan nella prigione israeliana, il quale protestava per la sua incriminazione per incitamento e affiliazione alla Jihad islamica palestinese, che è un'organizzazione terroristica”, ha detto Stano. “Egli ha sostenuto che l’accusa era basata su prove infondate. L'Unione europea si è impegnata sul caso di Adnan con le autorità israeliane, compreso il ministero della Sanità dello Stato di Israele, informandosi sulle sue condizioni e chiedendo un'indagine trasparente sulla sua morte e sulle circostanze che hanno portato al suo decesso", ha aggiunto il funzionario europeo. "L'Unione europea si rammarica per la perdita di vite umane e ribadisce l'impegno nei confronti del diritto umanitario internazionale e degli obblighi di tutti i Paesi in materia di diritti umani nei confronti dei prigionieri", ha evidenziato il portavoce dell'Eeas. "Siamo a conoscenza del fatto che i gruppi armati palestinesi hanno lanciato appelli alla rappresaglia. Questo è inaccettabile. Chiediamo a tutte le parti di evitare qualsiasi escalation in una situazione già instabile, che potrebbe portare ancora più sofferenze e ulteriori morti. Chiediamo a tutte le parti di esercitare la massima moderazione", ha concluso Stano.(Beb)