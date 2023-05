Giro d’Italia: Tajani, straordinaria vetrina per attrarre presenze turistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giro d’Italia rappresenta una “straordinaria vetrina” per attrarre presenze turistiche in “tanti borghi e città meno conosciute agli stranieri ma nche a noi italiani”. Lo ha detto oggi il vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a margine all’evento “Il 106mo Giro d’Italia: vetrina per il saper fare italiano” tenuto oggi alla Farnesina. “E’ bene far si che il Giro d’Italia venga sempre più valorizzato e che possa essere strumento per attirare presenze turistiche anche in luoghi non famosissimi”, ha detto Tajani. (Res)