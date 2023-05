Milano: rapina aggravata in Stazione Centrale, tre arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre cittadini marocchini di 20, 19 e 26 anni sono stati arrestati ieri pomeriggio alle 16:45 dalla Polizia a Milano per la rapina di un orologio in via vittor Pisani, vicino alla stazione Centrale. Un turista bulgaro di 21 anni ha fermato gli agenti segnalando che pochi minuti prima era stato aggredito, subendo calci e pugni, all'altezza di piazza Duca d'Aosta da tre soggetti nordafricani. Gli aggressori gli hanno sottratto il portafoglio e un orologio Tag Heuer del valore di 3000 euro. Per merito della descrizione rilasciata dal giovane, i poliziotti hanno potuto fermare il gruppetto e arrestare i tre giovani per rapina aggravata. La vittima non ha necessitato di cure mediche, mentre i tre responsabili sono stati condotti al carcere di San Vittore. (Rem)