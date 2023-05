Bulgaria: Commissione Ue condanna tentativo attentato contro procuratore generale Geshev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea condanna "fermamente" il tentativo di attentato contro il procuratore generale della Bulgaria, Ivan Geshev. A dirlo è stata la portavoce della Commissione europea per gli Affari interni, le migrazioni e la sicurezza interna, Anitta Hipper, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "La Commissione condanna fermamente il tentativo di attentato contro il procuratore generale della Bulgaria. Si tratta di un atto di violenza insensato e vile, che non trova spazio nella nostra società. Ci aspettiamo che le autorità nazionali assicurino alla giustizia gli autori di questo atto efferato in modo rapido e deciso", ha dichiarato Hipper.(Beb)