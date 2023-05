Germania: ministra Esteri Baerbock, vogliamo accordo internazionale su energie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania vuole un accordo internazionale su un obiettivo globale per l'espansione delle energie rinnovabili, importanti per raggiungere il contenimento del riscaldamento globale a 1,5 gradi. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, durante l'intervento con cui ha aperto la riunione del Dialogo di Petersberg per il clima in corso a Berlino. Per l'esponente del governo federale, si deve discutere la possibilità di concordare un “obiettivo rinnovabili” alla Cop28, in programma a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre prossimo. Al riguardo, la titolare della diplomazia di Berlino ha sottolineato che il G7 si è già dato questo obiettivo. Baerbock ha quindi manifestato la propria volontà di lavorare affinché anche l'espansione dell'energia eolica e solare abbia obiettivi vincolanti a livello globale. Secondo la ministra degli Esteri tedesca, il tema dovrebbe essere inserito nell'agenda della Cop28. Intanto, Baerbock ha avvertito che la crisi del clima è “la più grande sfida alla sicurezza del nostro secolo”. La gravità della situazione è dimostrata dalle temperature record registrate in Africa settentrionale e in Spagna, dove a Cordova si sono toccati i 38,8 gradi, mai raggiunti ad aprile. Per Baberbok, “non facciamo abbastanza” e “siamo troppo lenti” nel far fronte alla crisi del clima. Pertanto, è necessaria soprattutto “una drastica riduzione dei gas serra”. Alla Cop28, l'obiettivo deve essere “stabilire un calendario chiaro per mantenere il limite degli 1,5 gradi a portata di mano”. (segue) (Geb)