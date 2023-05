Germania: ministra Esteri Baerbock, vogliamo accordo internazionale su energie rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa prospettiva, l'esponente dei Verdi ha ribadito l'impegno della Germania a stanziare dal 2025 almeno sei miliardi di euro all'anno per aiutare i Paesi più poveri nel contrasto al cambiamento climatico. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, per il 2023 l'esecutivo tedesco prevede di mobilitare a questo scopo altri 4,3 miliardi di euro. Durante un videomessaggio alla conferenza a Berlino, il segretario generale della Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato di volere un “salto quantico” nella protezione del clima. Allo stesso tempo, Guterres ha sottolineato l'importanza di “accelerare la decarbonizzazione di importanti settori dell'economia”, esortando anche i Paesi emergenti a raggiungere se la neutralità dal carbonio entro il 2050. “Conosciamo i fatti, agite ora”, ha infine dichiarato il segretario generale dell'Onu nel rivolgersi ai partecipanti al Dialogo di Petersberg per il clima. (Geb)