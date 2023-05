Balneari: Gasparri (FI), attuare subito norme emanate dal Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha ragione il presidente di Assobalneari Licordari, che ho incontrato insieme a l'onorevole Bergamini con un'ampia delegazione di imprenditori balneari della Versilia. “Bisogna attuare immediatamente le norme che sono state emanate dal Parlamento e che prevedono un tavolo interministeriale, aperto alle rappresentanze di categorie, e la realizzazione della famosa mappatura che servirà, nell'attuazione della sentenza europea, a dimostrare che in Italia le spiagge non sono una risorsa scarsa e che quindi non ci sono né direttive europee, né gare da mettere in campo”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, di Forza Italia. “La questione è risolta da quella sentenza che dice con chiarezza cosa si deve fare. Lo dicono anche le norme approvate dal Parlamento italiano. Ora il governo proceda: tavolo interministeriale, ascolto delle categorie, mappatura, dimostrazione che la risorsa non è scarsa e quindi archiviazione di questa vicenda lasciando le imprese libere di vivere e di investire", aggiunge Gasparri. (Rin)