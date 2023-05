Decreto Lavoro: De Cristofaro (Avs), deludente e propagandistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il famigerato decreto lavoro approvato ieri dal Consiglio dei Ministri è deludente e propagandistico: non affronta minimamente il problema salariale e l'erosione del potere d'acquisto e spaccia un bonus di soli sei mesi per il taglio delle tasse più grande degli ultimi decenni. Un bluff che prende in giro gli italiani e porterà più precarietà e povertà. In realtà le misure approvate dal governo Meloni sono un ulteriore sconto sui contributi previdenziali a carico del lavoratore che aggiungono poche decine di euro al taglio già fatto dal governo Draghi in vigore fino al 31 dicembre. Cifre inadeguate a contrastare la perdita del potere d'acquisto dei salari". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza verdi e sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato. "La cancellazione del Reddito di cittadinanza con una misura confusa parziale porterà a nuove povertà - prosegue De Cristofaro -. Nel decreto non ci sono inoltre risorse per l'aumento dei contratti pubblici o il sostegno a quelli privati. Nessun posto di lavoro in più. Niente sul lavoro povero ma allungano la precarietà dei giovani con la liberalizzazione dei contratti a termine, con i voucher. La Meloni mette qualche decina di euro in più in busta paga ai genitori ma costringe ad una precarietà infinita i figli che si vedranno rinnovare i contratti precari. L'Italia non ha bisogno di nuova povertà o di maggiore precarietà. L'Italia non ha bisogno di propaganda ma di misure strutturali, e non una tantum, a cominciare dall'approvazione di una legge sul salario minimo, di risorse per rinnovare i contratti pubbliche privati scaduti da tempo e di misure per far uscire i giovani dalla precarietà dando loro un futuro certo, stabile. Invece la Meloni, che dice di voler combattere l'assistenzialismo, se la prende con gli assistiti, con chi non ce la fa", conclude De Cristofaro.(Rin)