Israele: oggi incontro fra ministro Esteri Cohen e Alto rappresentante Ue Borrell

- Si svolgerà questo pomeriggio a Bruxelles l'incontro fra il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen e l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. "L'incontro con il primo ministro israeliano, che si trova a Bruxelles, e con l'Alto Rappresentante Borrell, che lo ha invitato, si terrà questo pomeriggio. È la prima volta che l'Alto rappresentante incontra di persona il nuovo ministro degli Esteri israeliano per discutere delle relazioni bilaterali tra Israele e l'Unione europea", ha detto Peter Stano, portavoce del Servizio europeo per l'Azione esterna (Eeas). "Non molto tempo fa, siamo riusciti finalmente a tenere il Consiglio di associazione, quindi c'è uno slancio nelle nostre relazioni e ci sono argomenti da discutere, sia sugli sviluppi interni in Israele e nei territori palestinesi occupati, che nella regione e nelle nostre relazioni bilaterali", ha aggiunto il portavoce europeo. "È importante che il primo incontro in presenza fra entrambi si tenga a Bruxelles", ha concluso Stano confermando che i due si incontreranno questo pomeriggio alle 16:00. (Beb)