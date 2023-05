Speciale difesa: Spagna, i sei carri armati Leopard destinati all'Ucraina sono giunti in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sei carri armati Leopard 2A4 inviati dalla Spagna sono già in Polonia e stanno per essere trasferiti per ferrovia in Ucraina. Lo ha confermato la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, dopo un incontro con gli omologhi francese e tedesco, Seabastien Lecornu e Boris Pistorius, a Madrid. "È un passo molto importante per aiutare l'Ucraina e anche un passo molto importante per raggiungere la pace", ha detto Robles. La Spagna ha anche promesso di inviare altri quattro Leopard, che sono ora in fase di riparazione presso la fabbrica Santa Barbara di Alcalá de Guadaíra a Siviglia. (Spm)