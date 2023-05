Speciale difesa: scontri tra forze israeliane e palestinesi durante operazione a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Violenti scontri con gruppi di palestinesi sono scoppiati durante un’operazione di sicurezza condotta dalle Forze di difesa israeliane (Idf) a Jenin, nel nord della Cisgiordania. Lo ha riferito il quotidiano "The Times of Israel", secondo cui l'operazione è stata condotta per arrestare un palestinese indagato per presunto coinvolgimento in attività terroristiche e traffico di armi. Dopo che l'Agenzia di sicurezza generale, Shin Bet, ha ricevuto informazioni sull'ubicazione del sospettato palestinese, le forze di difesa hanno proceduto all'arresto dell'individuo e al sequestro di armi da fuoco e attrezzature militari. Nel corso dell'operazione, un gruppo di palestinesi armati ha aperto il fuoco e lanciato ordigni esplosivi contro le truppe israeliane, senza causare feriti. L'organizzazione palestinese della Jihad islamica ha confermato il coinvolgimento dei suoi membri nell'attacco. Le Idf hanno fatto sapere di aver risposto al fuoco nemico colpendo un uomo armato, le cui condizioni di salute non sono ancora note. Nell'ultimo anno, ha sottolineato "The Times of Israel", le tensioni tra Israele e i palestinesi sono state alte, e più volte l'esercito israeliano ha condotto incursioni notturne in varie aree, in particolare in Cisgiordania. Gli attacchi palestinesi in Israele e in Cisgiordania hanno portato alla morte di 19 persone dall'inizio dell'anno e hanno causato diversi feriti. Nel corso del 2023, almeno 94 palestinesi sono invece rimasti uccisi durante operazioni di sicurezza o scontri con le Idf. (Res)