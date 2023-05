Speciale difesa: Cina, ministro Difesa Li, pronti a lavorare con Sco per architettura di sicurezza "efficace"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Cina intende lavorare con i membri dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) per promuovere un'architettura di sicurezza "equilibrata, efficace e sostenibile", utile a garantire pace e stabilità regionali. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa cinese, Li Shangfu, nel suo intervento alla ministeriale di settore tenuta a Nuova Delhi, in India. "L'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai ha attraversato 22 anni di storia straordinari, e la ministeriale Difesa è divenuta un' importante piattaforma multilaterale per rafforzare la comunicazione strategica e discutere della cooperazione in materia di sicurezza", ha aggiunto Li. Al termine della riunione, è stato firmato un "protocollo" che riafferma la volontà collettiva di rendere la regione sicura, pacifica e prospera. Tutti i Paesi membri sono giunti a un consenso su diverse aree di cooperazione, tra cui la gestione del terrorismo, la sicurezza delle popolazioni vulnerabili e l'assistenza umanitaria e il soccorso in caso di calamità. (Cip)