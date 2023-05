Speciale difesa: la Germania vuole produrre la maggior parte delle granate per l'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania intende produrre “la maggior parte” del milione di granate destinate dall'Ue all'Ucraina, necessarie all'offensiva di primavera che il Paese pianifica contro le forze di invasione russe. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ricordando che gli Stati membri dell'Ue hanno reso disponibili per l'ex repubblica sovietica soltanto 41 mila granate, provenienti dai propri depositi. L'Alto rappresentate dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Joesp Borrel, vuole esercitare pressioni sui governi europei affinché tale quantitativo aumenti. Tuttavia, secondo fonti dell'Ue, “gli arsenali sono vuoti”. Pertanto, come evidenzia la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ora “tutto dipende dal fatto che gli Stati membri concludano o espandano rapidamente i contratti” con l'industria della difesa per la produzione delle munizioni. L'Ue contribuirà con sovvenzioni per un miliardo di euro dallo Strumento europeo per la pace (Epf). Secondo quanto appreso dalla “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, durante i negoziati sulla questione, la Germania si sarebbe offerta di produrre 250 mila proiettili di artiglieria da 155 millimetri, pari al 25 per cento del totale da fornire all'Ucraina. Questa cifra corrisponde alla quota del 25 per cento che la Germania copre nell'Epf. Il ministero della Difesa di Berlino ha rifiutato di commentare. (Geb)