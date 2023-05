Speciale difesa: Turchia, l'azienda Baykar produrrà un nuovo drone con più autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di difesa turca Baykar punta ad avviare la produzione del suo nuovo veicolo aereo da combattimento senza pilota il prossimo anno. Lo ha affermato il presidente della società, Selcuk Bayraktar, genero del capo dello Stato turco Recep Tayyip Erdogan, durante un evento a Istanbul. Kizilelma, questo il nome del futuro drone amplia la gamma di prodotti dell'azienda da velivoli lenti da attacco al suolo a droni autonomi veloci e agili che lavorano al fianco dei caccia da combattimento. "È progettato per essere un veicolo da combattimento aria-aria altamente autonomo, sotto la supervisione dell'uomo", ha affermato Bayraktar. Il presidente di Baykar ha spiegato che "Kizilelma rappresenta un futuro completamente nuovo per l'aviazione da combattimento". Baykar è diventata nota a livello internazionale negli ultimi anni grazie al drone leggero TB-2, che è stato utilizzato in Ucraina, Azerbaigian e Nord Africa. Baykar prevede di iniziare la produzione in piccole quantità il prossimo anno. Kizilelma ha effettuato il suo primo volo a dicembre e questo mese ha iniziato i test di volo in formazione con gli altri droni di Baykar. (Tua)