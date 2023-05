Speciale difesa: Libano, prosegue collaborazione tra militari italiani Unifil e forze armate libanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la collaborazione tra il comando del settore ovest della missione di interposizione delle Nazioni Unite (Unifil) e le forze armate libanesi (Laf) a sud del fiume Litani. Lo riferisce un comunicato stampa del contingente italiano di Unifil. Tra le altre, è stata avviata con il sostegno dell’ufficiale psicologo del contingente, maggiore Concita Carbone, un'attività di formazione nell'ambito della psicologia del combattimento, con l’obiettivo principale di potenziare la consapevolezza di sé nel personale addestrato ed evitare l'effetto sorpresa, sul piano emotivo, che molto spesso compromette il processo decisionale e l'efficacia dell'azione. Questo addestramento è parte degli sforzi di Unifil per rafforzare le capacità delle Laf nel supportarne l’obiettivo di prendere il pieno controllo dell’area di operazioni di Unifil. E’ stata anche esaminata la tecnica della respirazione diaframmatica, tra quelle per preservare la lucidità e la consapevolezza necessaria nei momenti di maggiore difficoltà e complessità, potenziando concentrazione e attenzione. (Com)