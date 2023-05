Speciale difesa: autorità Kiev, esplosione a Sebastopoli ha distrutto più di 10 serbatoi di carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esplosione avvenuta in un deposito di carburanti a Sebastopoli, in Crimea, ha distrutto più di dieci serbatoi con una capacità totale di circa 40 mila tonnellate. Lo ha dichiarato un rappresentante del Direttorato principale di intelligence (Gur) del ministero della Difesa ucraino, Andriy Yusov, pur senza dichiarare espressamente la responsabilità ucraina dell’attacco avvenuto nella penisola. Yusov ha comunque parlato dell’esplosione come di una “punizione divina” per gli attacchi missilistici russi avvenuti. Il rappresentante del Gur ha aggiunto che i carburanti distrutti erano destinati alla flotta russa nel Mar Nero. “Suggeriamo ai residenti della Crimea temporaneamente occupata di non recarsi vicino a installazioni militari nel prossimo futuro”, ha continuato Yusov. Le autorità russe di Sebastopoli hanno informato che l’incendio è stato spento completamente e che nessuno è rimasto ferito. (Kiu)