Governo: Cecchetti (Lega), misure concrete per lavoratori e imprese, più soldi in busta paga

- Il Governo "lavora e fa i fatti, trovando soldi per lavoratori e imprese, mentre l'opposizione perde tempo in polemiche sul nulla. Con le misure concrete approvate oggi in Consiglio dei Ministri arrivano più soldi in busta paga ai lavoratori, e sono soldi veri e subito, soprattutto a quelli di reddito basso-medio, c'è un risparmio grazie al taglio del cuneo fiscale per gli imprenditori, risparmio che consente la creazione di maggiori posti di lavoro, ci sono incentivi per chi assume, inoltre viene data particolare attenzione alle categorie più fragili, a chi ha una disabilità. Sono misure importanti per il tessuto economico e produttivo di tutto il Paese e ovviamente per la Lombardia, per le sue imprese e per i suoi lavoratori". Lo comunica in una nota l'on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier. (Com)