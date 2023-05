Sanità: il policlinico Gemelli per la Giornata mondiale dell’igiene delle mani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 5 maggio, presso la hall del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs (piano 4o,ore 10.00), si svolgerà la Giornata di sensibilizzazione sull’igiene delle mani in occasione della World Hand Hygiene Day istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel corso dell’evento, l’Osservatorio Opinion Leader 4 Future, nato dalla collaborazione tra Gruppo Credem e Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo (Almed) di Università Cattolica, presenterà i risultati di un'indagine pilota sulla consapevolezza presso la cittadinanza dell'importanza dell'igiene mani ed evidenzierà i canali e le modalità di comunicazione più efficaci per promuovere i temi della cura e della salute. La giornata sarà introdotta da Andrea Cambieri, direttore sanitario Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, Patrizia Laurenti, professore associato di igiene all’università Cattolica e direttore uoc igiene ospedaliera policlinico universitario A. Gemelli Irccs, Carmen Nuzzo, direttore uoc sitra policlinico Gemelli Irccs, e Gabriele Sganga, responsabile chirurgia d’urgenza e del trauma del policlinico Gemelli. Interverranno Massimo Fantoni, direttore uoc emergenze infettive e covid-19 policlinico Gemelli, e Rita Murri, responsabile uos unità di consulenza infettivologica integrata policlinico universitario A. Gemelli Irccs, su “L’igiene delle mani nella cura del paziente con microrganismi alert”. (segue) (Com)