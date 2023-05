Sanità: il policlinico Gemelli per la Giornata mondiale dell’igiene delle mani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguire Patrizia Laurenti e Sara Sampietro, Coordinatrice dell’Osservatorio Opinion Leader 4 Future, Almed Ucsc e Gruppo Credem, parleranno di “Igiene mani: informarsi per agire consapevolmente. La consapevolezza dei cittadini sui rischi connessi a una non corretta igiene delle mani”. Malgorzata Wachocka e Matteo Raponi, uoc igiene ospedaliera fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, parleranno de “La compliance all’igiene delle mani nei reparti della fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs”. In seguito, Marco Cioce, responsabile uoc sitra risk management, qualità e sicurezza fondazione Gemelli Irccs, interverrà su “Le conoscenze degli operatori sulla buona pratica di igiene mani, stato dell’arte. la squadra dei rilevatori: un capitale di risorse”. Michele Di Donato, responsabile uos igiene ospedaliera policlinico Gemelli, presenterà la nuova campagna sull’igiene mani per la fondazione Gemelli Irccs. Maria Incoronata Corbo e Maddalena Pozzi, uos igiene ospedaliera fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, parleranno de “L’importanza di agire con una mano sicura: no gioielli + igiene”. A conclusione dell’evento si svolgerà la premiazione del reparto con la migliore compliance di igiene mani del 2022 e del Rilevatore top nella fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. (segue) (Com)