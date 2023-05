Sanità: il policlinico Gemelli per la Giornata mondiale dell’igiene delle mani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A premiarli Giuseppe Sabatelli, coordinatore centro regionale rischio clinico della Regione Lazio, Comitato della Buona pratica di Igiene delle mani in Ospedale. "L'igiene delle mani - spiega la professoressa Patrizia Laurenti - è una procedura estremamente semplice, veloce e a basso costo, che ha però un’elevata importanza in ambito sanitario, infatti se eseguita nei momenti giusti e nel modo corretto salva milioni di vite ogni anno. Per questo motivo, e per mantenere alta l’attenzione sull’igiene delle mani e rafforzare l’impegno di tutte le persone che operano nell’ospedale a sostenere il miglioramento di questa procedura – conclude la professoressa Laurenti -, ogni 5 maggio la fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs aderisce convintamente alla campagna dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) Salva le vite: igienizza le mani". (Com)