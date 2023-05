Venezuela: Usa autorizzano messa all'asta raffineria statale Citgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non si opporranno alla messa all'asta della raffineria di stato venezuelana Citgo, di base negli Usa, approvando di fatto la vendita della società, controllata dall’opposizione venezuelana, a beneficio dei creditori del Paese latino. Finora il governo di Washington aveva protetto la raffineria dagli obbligazionisti che cercano di sequestrare i suoi beni per recuperare circa 900 milioni di dollari di debiti, impedendo loro di intraprendere azioni legali per rivalersi sulla filiale della compagnia petrolifera di stato venezuelana Pdvsa. La Citgo è uno degli attivi più importanti del Venezuela all’estero. La raffineria è sotto il controllo del cosiddetto governo ad interim, la cui guida è di recente passata dal leader di opposizione Juan Guaidò a tre oppositrici in esilio.(Was)