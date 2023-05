Editoria: Renzi, domani primo numero del "Riformista", non sarà gazzettino di Iv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di tasse torneremo a parlare presto. E ne parleremo anche domani nel primo numero de 'Il Riformista'. Sarà un giornale molto diverso da come ve lo aspettate. Non sarà il gazzettino di Italia Viva, ma sarà un luogo di libertà, di spazio, di confronto". Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua newsletter. "Ogni giorno ci sarà un paginone centrale con idee diverse (domani sarà su Biden). Ci saranno piccole e grandi provocazioni. Speriamo di offrire una palestra per tenere la mente in esercizio: nel tempo degli slogan, le idee valgono doppio", aggiunge Renzi. (Rin)