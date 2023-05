Australia: banca centrale aumenta a sorpresa il tasso di riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Reserve Bank of Australia (Rba) ha annunciato oggi un ulteriore aumento del suo tasso chiave di 25 punti base, portandolo al 3,85 per cento. La decisione della banca centrale, che ha sorpreso i mercati, giunge in un contesto ancora difficile sul fronte dell'inflazione, che resta ancora molto elevata, al 7 per cento. L'annuncio ha innescato un rialzo del dollaro australiano dell'un per cento, a 0,6695 dollari Usa. (Res)