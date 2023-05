Regno Unito: supermercati accusati di speculazione per extra profitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I più grandi supermercati del Regno Unito stanno affrontando accuse di speculazione, mentre i dati del settore mostrano ad aprile un aumento dell'inflazione dei prezzi alimentari a un livello record. Come riporta il quotidiano "The Guardian", il leader dei liberaldemocratici, Ed Davey, ha invitato l'Autorità per la concorrenza e i mercati (Cma) a indagare se si stiano verificando profitti extra tra supermercati e multinazionali alimentari. Nell’ultimo anno le più grandi catene di supermercati del Regno Unito hanno realizzato profitti per miliardi di sterline, suscitando aspre critiche da parte dei sindacati. "Dobbiamo riportare sotto controllo l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e offrire sollievo alle famiglie. Ciò significa reprimere il profitto delle multinazionali del cibo e dei grandi supermercati”, ha affermato Davey. (Rel)